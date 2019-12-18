Экс-губернатора Хорошавина привезли в Южно-Сахалинск в следственный изолятор

18.12.19 07:14

© РИА Новости. Кирилл Ясько

18 ноября. Interfax-Russia.ru - Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, которого потеряли адвокаты, во вторник доставили из Хабаровска в Южно-Сахалинск, сообщили в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе УФСИН по Сахалинской области.

"Во вторник Хорошавина привезли из Хабаровска. Сейчас он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска", - сказал собеседник агентства.

Адвокат экс-губернатора Евгений Балабас сказал агентству, что в среду в СИЗО еще не ходил, но обязательно сходит и проверит эту информацию.