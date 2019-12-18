Два авиарейса на Москву задержаны из-за тумана в Якутске

18.12.19 07:47

© РИА Новости. Илья Питалев

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Прибытие и вылет нескольких самолетов на Москву задерживается в среду в аэропорту Якутска из-за тумана, сообщает пресс-служба аэропорта.

В связи с неприбытием на вылет из-за непогоды задержаны два рейса из аэропорта "Якутск". Так, рейс Москва - Якутск авиакомпании S7 перенаправлен на запасной аэродром в Нерюнгри.

"Рейс Москва - Якутск компании "Аэрофлот" отложен в аэропорту вылета по решению авиакомпании до 01:00 (МСК) 19 декабря. Вылет из аэропорта "Якутск" назначен на 8:20 19 декабря", - отмечается в сообщении.

"Утром метеорологическая видимость в аэропорту "Якутск" составляет 170-300 м, температура воздуха - минус 47. В аэропорту введен режим ограниченной видимости", - говорится в сообщении пресс-службы.