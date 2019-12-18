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18.12.19 07:59
"Социальное такси" запустят во Владивостоке в следующем году
В среду депутаты Законодательного собрания Приморского края на очередном заседании поддержали этот законопроект, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала заседания.
Воспользоваться такси для поездки в социальные и медицинские учреждения смогут инвалиды первой группы, дети-инвалиды и сопровождающие их лица.
Согласно законопроекту, также доехать на социальном такси можно будет до МФЦ, отделения Пенсионного фонда, соцзащиты, к вокзалам, в аэропорт и в ряд других мест. Объем расходов на предоставление этой услуги для одного человека не должно превышать 10 тыс. рублей в год.
Компания-перевозчик будет определена в результате конкурсных процедур и работать в рамках государственного контракта.
Во Владивостоке проживают почти 7 тысяч инвалидов I группы и детей-инвалидов, нуждающихся в услугах "социального такси". Реализация проекта оценивается в 72 млн рублей в год.
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