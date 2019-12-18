Более 40 автомобилей "скорой помощи" получила Республика Алтай

18.12.19 08:11

© РИА Новости. Андрей Стенин

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 40 автомобилей "скорой помощи" и почти 20 школьных автобусов получили девять муниципальных районов Республики Алтай, сообщает в среду пресс-центр правительства региона.

По данным властей, глава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил ключи от 42 автомобилей "скорой помощи" и 19 новых школьных автобусов, поступивших в регион.

"Мы обращались в федеральный центр, ставили вопрос о нехватке специализированного транспорта, и нам пошли навстречу. Этой осенью в республику уже поступили девять санитарных автомобилей УАЗ, сегодня обновление значительно более масштабное. Уверен, что это поможет сделать медицинскую помощь более доступной для нашего населения", - цитирует пресс-центр Хорохордина.

Медучреждения региона получили 30 автомобилей "ГАЗель" и 12 реанимобилей "Форд Транзит". Все автомобили - полноприводные, в каждом имеется необходимое медицинское оборудование.

"Школьные автобусы специально приспособлены для перевозки детей, они максимально комфортные и безопасные - это 22-местные "Форд Транзит", 12-местные "ГАЗели" и вместительный автобус КАВЗ. Их получат все районы и город Горно-Алтайск", - подчеркнул глава региона.