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18.12.19 08:11
Более 40 автомобилей "скорой помощи" получила Республика Алтай
По данным властей, глава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил ключи от 42 автомобилей "скорой помощи" и 19 новых школьных автобусов, поступивших в регион.
"Мы обращались в федеральный центр, ставили вопрос о нехватке специализированного транспорта, и нам пошли навстречу. Этой осенью в республику уже поступили девять санитарных автомобилей УАЗ, сегодня обновление значительно более масштабное. Уверен, что это поможет сделать медицинскую помощь более доступной для нашего населения", - цитирует пресс-центр Хорохордина.
Медучреждения региона получили 30 автомобилей "ГАЗель" и 12 реанимобилей "Форд Транзит". Все автомобили - полноприводные, в каждом имеется необходимое медицинское оборудование.
"Школьные автобусы специально приспособлены для перевозки детей, они максимально комфортные и безопасные - это 22-местные "Форд Транзит", 12-местные "ГАЗели" и вместительный автобус КАВЗ. Их получат все районы и город Горно-Алтайск", - подчеркнул глава региона.
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