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Минобороны планирует построить новую ВПП в аэропорту Толмачево вместо реконструкции первой

© РИА Новости. Константин Чалабов
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Министерство обороны РФ планирует направить 4 млрд рублей на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Толмачево (Новосибирск, входит в холдинг "Новапорт") взамен ВПП-1, необходимость реконструкции которой обсуждалась несколько лет, сообщает газета "КоммерсантЪ" в среду со ссылкой на источники в аэропортовой отрасли.

"Министерство за 4 млрд рублей построит новую полосу, а действующая сильно изношенная первая полоса будет использоваться в качестве рулежной дорожки. Еще около 4 млрд рублей должен будет вложить Минтранс в создание дополнительных рулежных дорожек, но эти деньги пока не заложены в бюджете", - сообщает издание.

По данным источников газеты, соответствующее решение согласовали глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранса Евгений Дитрих.

"Военные положат полотно для новой полосы рядом с действующей первой ВПП. Летная зона не изменится, поэтому строительство формально называется реконструкцией. По окончании работ новая полоса получит название первой, а действующая первая будет использоваться как рулежная дорожка. (...) Минобороны может справиться за два строительных сезона с начала работ", - приводит издание слова одного из источников.

Они отметили, что кроме создания рулежных дорожек требуются также новые перроны, стоимость строительства которых "никто не рассчитывал, ориентировочно они обойдутся в 6-8 млрд рублей".

В понедельник генеральный директор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич говорил журналистам, что рассчитывает на начало реконструкции ВПП-1 в 2020-2021 годах; оно должно завершиться до 2024 года.

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