Госдума планирует приравнять сжигание мусора к утилизации отходов

18.12.19 08:14

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании в среду планирует принять в окончательном, третьем чтении закон, по которому сжигание твердых коммунальных отходов (ТКО) приравнивается к "утилизации". Ранее это процедура квалифицировалась как "обезвреживание" и требовала представления большей экологической документации и разрешений.

Согласно действующему в РФ законодательству, к утилизации можно относить только рециклинг - повторное использование отходов для производства товаров (например, сдача резиновых покрышек), регенерацию - возврат товаров в производственный цикл после подготовки (сдача стекла), рекуперацию - извлечение полезных компонентов для их повторного применения (например, извлечение металлокорда из покрышек и его использование в бетонных плитах).

Планируемый к принятию закон относит к утилизации "использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки" - так называемая "энергетическая утилизация" или сжигание.

Утилизация отходов и их обезвреживание, согласно законодательной практике, не является тождественным понятием, к обезвреживанию, например, относят захоронение отходов или пиролиз. Проекты на объекты, которые занимаются обезвреживанием отходов разных классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе (ГЭЭ). Объекты должны проверятся на соответствие экологическому законодательству, должно подтверждаться отсутствие негативного влияния на окружающую среду. К объектам утилизации законодательных требований меньше - необходимо разработать лишь технические условия на продукцию.

Во вторник, в ходе обсуждения законопроекта во втором чтении ряд депутатов Госдумы (Валерий Гартунг и Кирилл Черкасов) указали на нарушение процедуры обсуждения данного документа. Поправки не были внесены отдельным законом, а шли как дополнение к законопроекту о способах уплаты экологических платежей (N568200-7). Следовательно, не прошли процедуру публичного обсуждения.

В ответ на претензии глава комитета по экологии Владимир Бурматов подчеркнул, что в законопроекте делается специальная оговорка, что до сжигания отходов из них должны быть извлечены полезные фракции. "Они должны быть подвергнуты обработке и только оставшиеся так называемые "хвосты" можно будет подвергать энергетической утилизации (сжиганию -ИФ.)", - сказал он. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин напомнил, что если отходы будут хоронить, а не сжигать, то это несет риски для последующих поколений. "Этими поправками мы с вами фактически вносим ограничения сжигания тех фракций, которые можно пустить во вторичную переработку, это важнейший момент, он ключевой. Если мы хотим дальше заниматься захоронением "хвостов" так называемых, (...) то мы с вами заложим для будущих поколений "бомбу", с которой они рано или поздно столкнутся, может это и горькая таблетка, но мы должны ее принять", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, в 2017 г. правительство РФ приняло пакет документов, которые устанавливали сроки, порядок и условия проведения конкурсных отборов проектов по строительству генерирующих объектов на основе использования ТКО, а также регионы, в которых будут реализованы соответствующие проекты: Республика Татарстан (55 МВт), Московская область и г. Москва (280 МВт). Структуры "РТ-Инвест" (контролируются "Ростехом") ООО "АГК-1" и ООО "АГК-2" в 2017 году были объявлены победителями конкурсов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе твердых коммунальных отходов в Московской области (АГК-1) и Татарстане (АГК-2). Партнером проекта является японско-швейцарская Hitachi Zosen Inova.

Четыре завода в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности, завод под Казанью - 550 тыс. тонн отходов (55 МВт). Общий объем инвестиций оценивается примерно в 150 млрд рублей, в том числе инвестиции в мусоросжигающие заводы в Татарстане - 28 млрд рублей.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2020 года.