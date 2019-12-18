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ГП предложила исключить поселения из границ Прибайкальского нацпарка

© РИА Новости. Владимир Смирнов
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура РФ предложила Минприроды России организовать работу по исключению населенных пунктов из границ Прибайкальского и Тункинского национальных парков в Иркутской области и Бурятии, говорится в ответе надзорного ведомства на запрос агентства "Интерфакс-Сибирь".

"В целях создания комфортных условий для жизнедеятельности граждан и ведения законного бизнеса Минприроды России предложено организовать работу по исключению из границ ООПТ (особо охраняемых природных территорий - ИФ) расположенных на них населенных пунктов", - сказано в письме.

Уточняется, что эти рекомендации даны по итогам межведомственного совещания в Генпрокуратуре по вопросу исключения населенных пунктов из границ Прибайкальского и Тункинского нацпарков, которое было проведено по многочисленным обращениям властей регионов в октябре текущего года.

Предложения о необходимости организации работы по исключению населенных пунктов из состава этих нацпарков Генпрокуратура также направила в правительство РФ.

Ранее сообщалось, что в июне текущего года занимавший в то время пост губернатора Иркутской области Сергей Левченко обращался к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину с просьбой не включать новые населенные пункты в состав Прибайкальского нацпарка и исключить из его границ уже существующие поселения.

Левченко также заявлял, что руководство Прибайкальского нацпарка не против вывода поселений.

В настоящее время на территории нацпарка находятся около 40 населенных пунктов, в том числе административный центр самого крупного байкальского острова Ольхон - популярный у туристов поселок Хужир.

Нацпарк был создан в 1986 году на площади 417,3 тыс. га, которая в процессе его развития увеличилась до 525 тыс. га.

В октябре стало известно, что его территория будет увеличена на 15 тыс. га - до 540 тыс. га. Планируется включить в границы нацпарка три участка: правобережье реки Большая Олха в Шелеховском лесничестве, местность от верховья реки Дабат до устья реки Аланка в Иркутском лесничестве, северное побережье и акваторию острова Ольхон на озере Байкал.

Прибайкальский нацпарк полностью входит в границы Центральной экологической зоны Байкала. На его территории обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах - 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.

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