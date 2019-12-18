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18.12.19 08:33

ЛУКОЙЛ и структура Кузяева создали СП в Перми для проектов нефтедобычи

© РИА Новости. Евгений Одиноков
18 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" и ООО "РИД Ойл-Пермь" (входит в "Пермскую производственно-финансовую группу" бизнесмена Андрея Кузяева) стали соучредителями ООО "Загорский" (Пермь), следует из данных аналитической системы СПАРК-Интерфакс.

Новая компания зарегистрирована 12 декабря, уставный капитал - 6 млн рублей. Доли поровну распределены между ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" и ООО "РИД Ойл-Пермь".

Основной вид деятельности созданного предприятия - добыча нефти. Гендиректором назначен Вадим Козлов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ЛУКОЙЛ-Пермь", компания учреждена "для реализации перспективных проектов по поиску, разведке и добыче углеводородов в Пермском крае и будет базироваться в Перми".

По данным пресс-службы, до декабря 2019 года Козлов работал замгендиректора по производству в ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь", в зону его ответственности входили южные активы компании.

"ЛУКОЙЛ-Пермь" - одно из крупнейших предприятий сегмента "геологоразведка, добыча нефти и газа", является 100% дочерней структурой ПАО "ЛУКОЙЛ". Основную производственную деятельность ведет в Пермском крае, а также в Республиках Коми, Башкирия, Удмуртия и в Свердловской области.

Издание "Коммерсантъ" сообщает, что "Загорский" займется поиском нефти в одноименном месторождении в Александровском районе Пермского края. Также со ссылкой на Минприроды РФ сообщаются прогнозные ресурсы нефти этого месторождения: D0 - 0,42 млн тонн, Dл - 0,4 млн тонн, D1 - 1,9 млн тонн, а также газа: D0 - 0,291 млрд куб. м, D1 - 0,2 млрд куб. м.

ООО "Разведка Инновация Добыча Ойл-Пермь" (ООО "РИД Ойл-Пермь") создано в 2016 году для поиска, разведки и добычи углеводородов. На текущий момент компания имеет лицензию на разработку Беляевского месторождения и поисковую лицензию на Екатерининский участок. В 2017 году "РИД Ойл-Пермь" приобрела акции АО "Пермоблнефть", которое имеет лицензии на право разработки Красносельского и Самойловского месторождений, а также поисковую лицензию на Нижне-Самойловский участок.

По данным "СПАРК-Интерфакс", уставный капитал "РИД Ойл-Пермь" составляет 250,6 тыс. рублей. В нем 70,81% принадлежат кипрской PFIG Overseas Invest Holding Ltd. (совладелец "ЭР-Телекома", банка "Урал ФД" и других структур бизнесмена Кузяева), 10,2% - кипрской Overia Trading Ltd., по 5% - Дмитрию Юрьевичу Трутневу, генеральному директору ООО "РИД Ойл" (Москва) Анатолию Катошину и генеральному директору ООО "РИД Ойл-Пермь" Виктору Лобанову, еще 3,95% - ООО "РИД Ойл".

Ранее Кузяев работал в "ЛУКОЙЛе", в 2014 году ушел из компании и сосредоточился на развитии телеком-оператора "ЭР-Телеком".

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