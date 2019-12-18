Лидер переславских "единороссов" арестован на 2 месяца по подозрению в убийстве

18.12.19 08:55

© РИА Новости. Евгений Одиноков

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Переславский районный суд во вторник избрал арест в качестве меры пресечения лидеру фракции "Единая Россия" в гордуме Владимиру Корнилову, подозреваемому в убийстве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь яроблсуда Ольга Козлова.

"Корнилов будет находиться под арестом до 16 февраля 2020 года",- уточнила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что лидера фракции "Единая Россия" гордумы Переславля-Залесского Корнилова задержали по подозрению в убийстве местного жителя. По версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры со знакомым, возникшей во время совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Руководство партии направит в Переславль-Залесский свою комиссию, чтобы разобраться, как проходило назначение подозреваемого в убийстве депутата на должность руководителя фракции "единороссов" в городской думе.

Переславская городская дума во вторник лишила Корнилова депутатских полномочий.