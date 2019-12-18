|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.12.19 08:55
Лидер переславских "единороссов" арестован на 2 месяца по подозрению в убийстве
"Корнилов будет находиться под арестом до 16 февраля 2020 года",- уточнила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что лидера фракции "Единая Россия" гордумы Переславля-Залесского Корнилова задержали по подозрению в убийстве местного жителя. По версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры со знакомым, возникшей во время совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Руководство партии направит в Переславль-Залесский свою комиссию, чтобы разобраться, как проходило назначение подозреваемого в убийстве депутата на должность руководителя фракции "единороссов" в городской думе.
Переславская городская дума во вторник лишила Корнилова депутатских полномочий.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket