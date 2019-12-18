Пилотная зона в сфере квантовых технологий может появиться в Самарской области

18.12.19 09:01

© РИА Новости. Сергей Пятаков

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Пилотная зона для тестирования устройств раздачи квантовых ключей защиты данных может быть создана на инфраструктуре компании "СМАРТС" в Самарской области, говорится в сообщении компании.

"Построенная инфраструктура "СМАРТС" полностью готова для пилотирования квантовых сетей, отработки принципов управления сетью", - сообщает компания.

Отмечается, что реализация проекта даст возможность создать географически распределенную доверенную среду для интеллектуальных транспортных систем и обеспечить наивысший уровень безопасности для сбора и обработки данных, а также бесперебойное функционирование систем управления беспилотным транспортом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, для реализации первого этапа проекта "Магистральная квантовая сеть", включающего строительство квантовой сети между Самарой, Тольятти и Сызранью, "СМАРТС" подала заявку на грант из федерального бюджета, а более 50% от стоимости проекта готова финансировать за счет собственных средств.

При этом "СМАРТС" не уточняет общую стоимость первого этапа.

По данным пресс-службы, 9 декабря 2019 году в рамках эксперимента на базе автодорожной волоконно-оптической сети связи (ВОЛС) "СМАРТС" совместно с университетом ИТМО был поставлен мировой рекорд по дальности передаче квантовой информации на ВОЛС -207 км.

АО "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" (СМАРТС) в течении 2014-2017 годов распродало свои активы мобильной связи и занялось проектом по созданию защищенной телекоммуникационной инфраструктуры на основе строительства транспортной многоканальной коммуникации в обочинах автодорог.

Квантовые методы связи предусматривают использование фотонов, в состоянии которых закодированы определенные данные. Законы квантовой механики таковы, что если кто-то получил информацию о состоянии фотона, это состояние сразу же изменится. Поэтому квантовые каналы связи невозможно прослушивать незаметно, это противоречит фундаментальным физическим законам.