Начальник Генштаба Герасимов не видит предпосылок для крупномасштабной войны

18.12.19 09:05

© РИА Новости. Алексей Куденко

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов не видит предпосылок для возникновения крупномасштабной войны, но заявляет о риске появления кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля.

"По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют", - сказал Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.

"Вместе с тем обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер. Во многом это обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов. Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию", - цитирует Герасимова газета Минобороны РФ "Красная звезда".

"В таких условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба", - сказал Герасимов.

Он также обратил внимание на то, что Североатлантический альянс усиливает военную активность у российских границ и создает дополнительную напряженность.

"Действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО", - сказал он.

По словам Герасимова, деятельность НАТО оказывает "серьезное влияние" на безопасность.

"В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника", - констатировал он.

"Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - сказал Герасимов.