Петербургским детям расскажут о праздновании Нового года в советское время

18.12.19 09:09

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 декабря. Interfax-Russia.ru - В петербургском Музее-квартире Зощенко в среду открывается выставка-путешествие в Новый год ХХ века, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Выставка "Новогоднее путешествие в ХХ век" преобразит литературную часть экспозиции музея, превратив ее в красочный визуальный рассказ о том, как жили дети в советское время.

"Этот рассказ будет полностью построен на предметах из музейных фондов - изданиях для детей (книги, журналы, альманахи разных лет), книжной графике известнейших ленинградских художников, игрушках, сезонном спортивном инвентаре и других занимательных вещах", - говорится в сообщении.

Объединяющим элементом выставки станет новогодняя елка, увешанная фондовыми елочными украшениями советского времени.

С помощью экскурсий, интерактивных занятий и мастер-классов, сопровождающих выставку, юные посетители смогут узнать, что в прошлом веке читали, во что играли, чем увлекались их сверстники, а также познакомятся с историей главных новогодних атрибутов.