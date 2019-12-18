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18.12.19 09:09
Петербургским детям расскажут о праздновании Нового года в советское время
Выставка "Новогоднее путешествие в ХХ век" преобразит литературную часть экспозиции музея, превратив ее в красочный визуальный рассказ о том, как жили дети в советское время.
"Этот рассказ будет полностью построен на предметах из музейных фондов - изданиях для детей (книги, журналы, альманахи разных лет), книжной графике известнейших ленинградских художников, игрушках, сезонном спортивном инвентаре и других занимательных вещах", - говорится в сообщении.
Объединяющим элементом выставки станет новогодняя елка, увешанная фондовыми елочными украшениями советского времени.
С помощью экскурсий, интерактивных занятий и мастер-классов, сопровождающих выставку, юные посетители смогут узнать, что в прошлом веке читали, во что играли, чем увлекались их сверстники, а также познакомятся с историей главных новогодних атрибутов.
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