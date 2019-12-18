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Рассмотрение иска на 8,8 млрд руб. к Калви перенесли на 16 января

© РИА Новости. Илья Питалев
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Амурской области отложил до 16 января рассмотрение иска банка "Восточный" к Evison Holdings (миноритарный акционер "Восточного", подконтрольна Baring Vostok) и основателю Baring Vostok Майклу Калви на сумму 8,8 млрд рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Как прозвучало в суде, суть претензий сводится к искажению ответчиком финансовой отчетности. Подробности исковых требований оглашены не были.

Представитель Evison Кирилл Рубальский заявил, что иск следует оставить без рассмотрения, так как имеется соглашение о разрешении споров в Лондонском международном третейском суде.

Представители "Восточного" выразили желание более подробно ознакомиться с доводами ответчика.

Судья Ольга Швец приняла решение отложить предварительное заседание.

"Восточный" в июле 2019 года уже подавал аналогичный иск на 9,8 млрд рублей. До этого в рамках другого дела отмечалось, что банк планировал получить возмещение убытков, понесенных им под контролем Baring Vostok. Речь, в частности, шла о сделках с "Национальной службой взыскания" (убыток оценивался в 1,083 млрд рублей), погашении кредита компанией Croushi Enterprises Limited за счет передачи банку его собственных субординированных облигаций (0,5 млрд рублей) и увольнении бывших сотрудников Юниаструм банка (присоединен к "Восточному" в начале 2017 года, убыток - 8,192 млрд рублей).

Сейчас банк "Восточный" контролируется бывшими акционерами Юниаструм банка.

Baring Vostok утратил контроль над "Восточным" в июне 2019 года, спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна.

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