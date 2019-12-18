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18.12.19 09:15

Счетная палата: развитие финрынка России не соответствует масштабу ее экономики и потребностям в инвестициях

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Анализ секторов финансового рынка России подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики страны и ее потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего в инвестициях, констатировала Счетная палата РФ.

Как сообщается в пресс-релизе контрольного органа, такое заключение было сделано на основании анализа двух документов Банка России - Основных направлений развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.

Счетная палата отметила, что, несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трехлетку (97,8%), добиться ожидаемых результатов в основном не удалось. Не достигнуты целевые значения по 8 из 13 ключевых показателей эффективности, которые были установлены в Основных направлениях на 2016-2018 годы. Из 7 показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один - по величине активов страховых организаций.

Россия не смогла сократить отставание от ведущих экономик в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума. В разделе "Развитие финансового рынка" позиции России ухудшились по семи из восьми компонентов.

"За время реализации Основных направлений на 2016-2018 годы экономика России в целом поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45-го до 43-го места. Но ситуация с развитием финансового рынка не улучшилась: в 2015-2016 годах Россия была на 95-м месте и в последней версии индекса, на октябрь 2019 года, на нем же и осталась. По стабильности финансовой системы мы занимаем 120-е место, а по масштабу финрынка находимся на 77-м месте. Это не соответствует позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности - одиннадцатая и шестая строчка соответственно", - сообщил на коллегии Счетной палаты аудитор Алексей Саватюгин.

Количественный анализ основных секторов финрынка выявил в ряде из них отрицательную динамику. Число институтов финансового рынка значительно сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз.

"Это ведет к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников. В крупнейшем секторе - банковском - рост шел за счет физических лиц. Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном выражении, и по отношению к ВВП. Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики", - отметил аудитор.

Несмотря на значительное повышение биржевых котировок, рынок акций также не стал заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса. Первичные размещения, с помощью которых компании привлекают капитал, носили эпизодический характер и проводились в небольших объемах. "При этом рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций", - констатировал Саватюгин.

Счетная палата обратила внимание на ряд законодательных проблем. Так, в законодательстве не определены понятия развития и стабильности функционирования финрынка, а также цели, инструментарий и требования к Основным направлениям его развития. Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно.

В Основных направлениях на 2019-2021 годы Центробанк отказался от определения количественных параметров развития рынка, ссылаясь на международную практику.

"Но в практике международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка и МВФ, разработаны подходы и показатели для количественной оценки развития финансовых институтов и рынков в различных странах. Необходимо совершенствовать систему показателей развития российского финансового рынка, в том числе с учетом мирового опыта, обеспечить их большую увязку с достижением целей, объективность и измеримость", - подчеркнул Саватюгин.

Резюмируя итоги проверки, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что сложившую ситуацию нужно оценивать в широком контексте. "Выводы понятны и правильны. Но надо понимать, что причины проблем финансового рынка страны кроются в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической ситуации", - сказал Кудрин.

Банк России в целом согласился с выводами Счетной палаты. По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, "большинство выводов точно подмечают проблемы, которые сопровождают процесс развития финансового рынка".

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