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18.12.19 09:15
Счетная палата: развитие финрынка России не соответствует масштабу ее экономики и потребностям в инвестициях
Как сообщается в пресс-релизе контрольного органа, такое заключение было сделано на основании анализа двух документов Банка России - Основных направлений развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.
Счетная палата отметила, что, несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трехлетку (97,8%), добиться ожидаемых результатов в основном не удалось. Не достигнуты целевые значения по 8 из 13 ключевых показателей эффективности, которые были установлены в Основных направлениях на 2016-2018 годы. Из 7 показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один - по величине активов страховых организаций.
Россия не смогла сократить отставание от ведущих экономик в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума. В разделе "Развитие финансового рынка" позиции России ухудшились по семи из восьми компонентов.
"За время реализации Основных направлений на 2016-2018 годы экономика России в целом поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45-го до 43-го места. Но ситуация с развитием финансового рынка не улучшилась: в 2015-2016 годах Россия была на 95-м месте и в последней версии индекса, на октябрь 2019 года, на нем же и осталась. По стабильности финансовой системы мы занимаем 120-е место, а по масштабу финрынка находимся на 77-м месте. Это не соответствует позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности - одиннадцатая и шестая строчка соответственно", - сообщил на коллегии Счетной палаты аудитор Алексей Саватюгин.
Количественный анализ основных секторов финрынка выявил в ряде из них отрицательную динамику. Число институтов финансового рынка значительно сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз.
"Это ведет к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников. В крупнейшем секторе - банковском - рост шел за счет физических лиц. Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном выражении, и по отношению к ВВП. Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики", - отметил аудитор.
Несмотря на значительное повышение биржевых котировок, рынок акций также не стал заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса. Первичные размещения, с помощью которых компании привлекают капитал, носили эпизодический характер и проводились в небольших объемах. "При этом рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций", - констатировал Саватюгин.
Счетная палата обратила внимание на ряд законодательных проблем. Так, в законодательстве не определены понятия развития и стабильности функционирования финрынка, а также цели, инструментарий и требования к Основным направлениям его развития. Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно.
В Основных направлениях на 2019-2021 годы Центробанк отказался от определения количественных параметров развития рынка, ссылаясь на международную практику.
"Но в практике международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка и МВФ, разработаны подходы и показатели для количественной оценки развития финансовых институтов и рынков в различных странах. Необходимо совершенствовать систему показателей развития российского финансового рынка, в том числе с учетом мирового опыта, обеспечить их большую увязку с достижением целей, объективность и измеримость", - подчеркнул Саватюгин.
Резюмируя итоги проверки, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что сложившую ситуацию нужно оценивать в широком контексте. "Выводы понятны и правильны. Но надо понимать, что причины проблем финансового рынка страны кроются в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической ситуации", - сказал Кудрин.
Банк России в целом согласился с выводами Счетной палаты. По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, "большинство выводов точно подмечают проблемы, которые сопровождают процесс развития финансового рынка".
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