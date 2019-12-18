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18.12.19 09:25

РЖД получит 8,23 млрд руб. на развитие линии из Кузбасса на БАМ и Транссиб

© РИА Новости. Александр Демьянчук
18 декабря. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" получит 8,23 млрд руб. на финансирование проекта по развитию участка Междуреченск-Тайшет, обеспечивающего выход грузов из Кузбасса на Транссибирскую и Байкало-Амурские магистрали.

Соответствующие распоряжение от 14 декабря и постановление от 16 декабря подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, они опубликованы на сайте правительства.

"Средства на эти цели в федеральном бюджете предусмотрены (в соответствии с федеральным законом о бюджете на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. - ИФ). Принятые решения будут способствовать увеличению пропускной способности сети железных дорог и бесперебойному осуществлению грузовых и пассажирских перевозок", - говорится в сообщении кабинета министров.

В целом, согласно распоряжению от 14 декабря, уставный капитал РЖД предполагается увеличить на 8,6 млрд руб. Дополнительная эмиссия будет состоять из 8 млн 606,221 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Бумаги размещаются в пользу единственного акционера компании - государства.

Помимо 8,227 млрд руб. на развитие участка Междуреченск-Тайшет в ходе увеличения уставного капитала монополия получит 1/6 доли в объектах железнодорожной инфраструктуры линии Известковая-Чегдомын (Хабаровский край) на 0,379 млрд руб.

Как сообщалось ранее, эта доля в участке на "связке" Транссиба и БАМа ранее принадлежала ПАО "РусГидро". Правительство отмечало, что в 2005-2007 гг. за счет федерального бюджета и внебюджетных источников линия протяженностью 30 км была вынесена из зоны затопления водохранилища Бурейской ГЭС. При этом право собственности на новые объекты ж/д инфраструктуры было зарегистрировано в следующих долях: 1/2 - у РЖД, 1/3 - у РФ и 1/6 - у "РусГидро".

В 2016 г. РФ передала свою долю "Российским железным дорогам". "РусГидро" свою долю также передало монополии для осуществления содержания, текущего и капитального ремонта, сохранив за собой право собственности. При этом для энергетической компании этот актив является непрофильным и подлежал безвозмездной передаче в собственность РФ. С 2010 г. "РусГидро" и "Российские железные дороги" вели переговоры по определению варианта передачи оставшейся доли. Однако РЖД отказывались оплачивать актив из-за отсутствия средств, заложенных в инвестпрограмме.

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