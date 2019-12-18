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18.12.19 09:42

Почти 200 обманутых дольщиков во Владивостоке получили ключи от квартир

© РИА Новости. Александр Кряжев
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Ключи от квартир в преддверии Нового года в среду получили около 200 обманутых дольщиков ЖК "Босфор во Владивостоке".

"Мы бесконечно счастливы, что власть обратила на нас внимание, мы наконец получили жилье, в ближайшее время начнем ремонт. Думаю, этот Новый год мы запомним на всю жизнь", - сказала журналистам председатель рабочей группы по достройке дома Юлиана Тихонова.

Еще одна обладательница новой квартиры рассказала, что некоторые жильцы ждали квартиры с 2007 года, все это время им приходилось арендовать жилье.

"Для нас это долгожданные квадратные метры. Мы получили сегодня ключи, это подарок на Новый год. Около 200 семей счастливы, у них будет крыша над головой. Это знаковый момент, что у нас по всей России будет как можно меньше домов-призраков", - сказала она журналистам.

Дом расположен по адресу проспект Красного Знамени, 158а. К нему подведено тепло, выполнено наружное освещение, внутренняя отделка, территория благоустроена.

Как сообщалось, после встречи с общественниками Дальнего Востока во время пятого Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ дополнительно рассмотреть вопрос о завершении строительства проблемных многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан-участников долевого строительства и сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены.

По информации администрации Приморья, в крае официально зарегистрированы 26 долгостроев, в которых ждут свои квартиры более 2,5 тыс. семей. Ведется работа по завершению строительства 15 проблемных домов, три из них уже сданы: в поселке Суражевка и два дома в Артеме.

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