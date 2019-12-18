Почти 200 обманутых дольщиков во Владивостоке получили ключи от квартир

© РИА Новости. Александр Кряжев
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Ключи от квартир в преддверии Нового года в среду получили около 200 обманутых дольщиков ЖК "Босфор во Владивостоке".
"Мы бесконечно счастливы, что власть обратила на нас внимание, мы наконец получили жилье, в ближайшее время начнем ремонт. Думаю, этот Новый год мы запомним на всю жизнь", - сказала журналистам председатель рабочей группы по достройке дома Юлиана Тихонова.
Еще одна обладательница новой квартиры рассказала, что некоторые жильцы ждали квартиры с 2007 года, все это время им приходилось арендовать жилье.
"Для нас это долгожданные квадратные метры. Мы получили сегодня ключи, это подарок на Новый год. Около 200 семей счастливы, у них будет крыша над головой. Это знаковый момент, что у нас по всей России будет как можно меньше домов-призраков", - сказала она журналистам.
Дом расположен по адресу проспект Красного Знамени, 158а. К нему подведено тепло, выполнено наружное освещение, внутренняя отделка, территория благоустроена.
Как сообщалось, после встречи с общественниками Дальнего Востока во время пятого Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ дополнительно рассмотреть вопрос о завершении строительства проблемных многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан-участников долевого строительства и сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены.
По информации администрации Приморья, в крае официально зарегистрированы 26 долгостроев, в которых ждут свои квартиры более 2,5 тыс. семей. Ведется работа по завершению строительства 15 проблемных домов, три из них уже сданы: в поселке Суражевка и два дома в Артеме.