Новые резиденты с вложениями около 660 млн руб. появились в ТОСЭР "Ефремов"

18.12.19 09:48

© РИА Новости. Владимир Трефилов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Региональная инвестиционная комиссия Тульской области одобрила заявки трех компаний на создание производств на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Ефремов" с объемом инвестиций более 660 млн рублей, сообщила пресс-служба облправительства.

ООО "Здоровый выбор" планирует организовать современное производство кормов для животных для продажи в России. Проект предполагает вложение около 158 млн рублей и увеличение количества рабочих мест до 395.

ООО "Мир Детства" планирует разместить современное производство кондитерских изделий: батончики, печенье, кексы, вафли, бисквиты. Реализация инвестиционного проекта предусматривает объем вложений более 353 млн рублей и увеличение рабочих мест до 159.

Компания "БВК Техно Групп" выступила на комиссии в поддержку двух своих заявок: на резидентство на ТОСЭР "Ефремов", а также на предоставление земельного участка в аренду без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта. Речь идет о размещении производства белково-витаминных концентратов из углеводородов с внедрением отечественной технологии производства высококачественной белковой добавки в комбикорма для сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы. Предусматривается объем вложений более 150 млн рублей и создание более 50 рабочих мест.

"Инвесторы, приходящие в регион, могут рассчитывать на поддержку правительства Тульской области в реализации проектов", - подчеркнул глава правительства региона Валерий Шерин.

Постановление правительства РФ о создании ТОСЭР в моногороде Ефремов Тульской области было подписано 16 марта 2018 года.