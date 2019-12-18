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18.12.19 09:53

Камчатский главк МЧС получил сертификат на технику за победу в "Созвездии мужества"

Фото с сайта МЧС РФ
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Министр МЧС России Евгений Зиничев вручил сертификат на пожарно-спасательную технику камчатскому главку ведомства за победу во всероссийском конкурсе "Созвездие мужества", говорится на официальном сайте МЧС России.

По итогам конкурса структурное подразделение заняло первое место по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) и по России", - сказано в сообщении.

На Камчатке Зиничев находится в рабочей поездке. Здесь он открыл учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ДФО в 2019 году и постановке задач на 2020 год.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что по выигранному сертификату главк получит три новые пожарные автоцистерны.

"Такие автоцистерны необходимы, в первую очередь, наиболее крупным городам региона - Петропавловску-Камчатскому и Елизово, где регистрируется наибольшее количество пожаров", - сказали в пресс-службе.

Всероссийский фестиваль МЧС России "Созвездие мужества" прошел уже в одиннадцатый раз. Его цель - выявление лучших представителей разных спасательных подразделений, их поощрение, а также обмен передовым опытом среди сотрудников МЧС.

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