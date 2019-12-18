Около 1,6 млрд руб. получит Колыма на строительство спорткомплекса

18.12.19 10:01

© РИА Новости. Илья Питалев

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Магаданская область получит из федерального бюджета около 1,6 млрд рублей в 2020 году на строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский", сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства области.

"По нашей информации, спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" стал одним из немногих в России, на чье строительство средства заложили уже в начале года. Строительство продлится три года, сейчас уже началась подготовка площадки. В спорткомплексе планируется сделать универсальный зал для проведения различных видов игр, ледовую арену и бассейн", - сказали в пресс-службе.

Строительство спорткомплекса будет идти по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта" в рамках исполнения указания президента России. О необходимости создания в области такой спортивной площадки в июле прошлого года губернатор Сергей Носов рассказал главе страны.

Площадь спорткомплекса составит 12 тыс. квадратных метров. Заниматься разными видами спорта в здании смогут до 300 спортсменов и 40 инвалидов. Арены рассчитаны на 840 зрителей.

По данным правительства Магаданской области, на строительство спорткомплекса в 2021 году из федерального бюджета область получит еще 1 млрд рублей.

Сейчас в областном центре работают Дворец спорта и плавательный бассейн, которые были построены еще в середине прошлого века.