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18.12.19 10:11
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на руднике "Гросс" в Якутии
"Пожар произошел 15 декабря, огнем повреждена установка на площади 56 кв. м. Есть погибший и пострадавший. Причина, виновный и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.
В пресс-службе компании Nordgold агентству "Интерфакс - Дальний Восток" подтвердили информацию о происшествии.
"На "Гроссе" погиб наш сотрудник. Сейчас идет расследование. Мы соболезнуем родственникам и коллегам погибшего", - сказал собеседник агентства.
Nordgold - бывшее золотодобывающее подразделение ресурсного дивизиона ПАО "Северсталь", выделение которого произошло в 2012 году. Основным бенефициаром Nordgold с долей 99,9% является семья Алексея Мордашова. В состав Nordgold входят действующие активы в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки.
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