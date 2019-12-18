Врио иркутского губернатора скорректирует бюджет в интересах муниципалитетов

18.12.19 10:19

© РИА Новости. Владимир Астапкович

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев запланировал на ближайшее время рабочие поездки в муниципальные образования региона, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"У меня принцип: все нужно увидеть своими глазами", - сказал Кобзев по итогам встреч с мэрами Братска, Байкальска и Иркутского района.

По завершении рабочих поездок глава региона намерен подготовить изменения в бюджет, исходя из нужд муниципалитетов.

"Конечно, сейчас основная задача, поставленная президентом, - ликвидация последствий ЧС (летнего наводнения - ИФ). Мы договорились с депутатами Законодательного собрания о том, что у нас появится областная целевая программа по поддержке пострадавших территорий. Для себя считаю это важнейшим социальным вопросом. Тем не менее, не будем забывать и о других муниципалитетах. В ближайшее время нам предстоит сформулировать предложения по корректировке бюджета. Мне важно понять, какие проблемы существуют на местах", - процитированы в сообщении слова Кобзева.

Как сообщалось, первый муниципалитет Иркутской области, который Кобзев посетил после назначения врио губернатора, стал Тулун, пострадавший от летнего наводнения. В зону ЧС глава региона отправился на следующий день после приезда в область - 14 декабря.

12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначил врио главы региона Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.