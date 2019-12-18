Минсельхоз РФ намерен обеспечить контроль качества зерна в полном мере

18.12.19 10:25

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз РФ планирует в полной мере обеспечить государственный контроль качества зерна и создать систему его прослеживаемости, сообщает ведомство.

"Для того чтобы в полной мере обеспечить государственный контроль за качеством зерна, Минсельхоз разработал поправки в закон "О зерне", закрепляющие создание полноценной системы прослеживаемости зерна на территории страны", - говорится в пресс-релизе.

Необходимость этого в ведомстве поясняют тем, что контроль обеспечения качества и безопасности зерна в настоящее время в России полностью не регламентирован. Между тем, "производство зерна составляет основу отечественного АПК и является наиболее крупной подотраслью сельского хозяйства, от развития которой в значительной степени зависит продовольственная безопасность страны".

"Система позволит отслеживать не только перемещения продукции, но и балансы любого хранителя и элеватора по входящей и исходящей продукции, а также балансы полученного сырья и изготовленных из него продуктов переработки, - говорится в сообщении. - В системе предусмотрено оформление результатов лабораторных исследований зерна и карантинных сертификатов, что также снизит административную нагрузку на бизнес".

Как считают в министерстве, в настоящее время отсутствие должного контроля в этой сфере создает риски запрета экспорта российской продукции АПК со стороны иностранных государств, что может привести к существенному ущербу отечественным компаниям. В свою очередь, обеспечение полной прослеживаемости зерна укрепит международный имидж российских экспортеров зерна как надежных поставщиков качественной и безопасной продукции, а также будет способствовать достижению целевых показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК".