Авиакомпания "Икар" допущена на рейсы из городов РФ в Баку и Ереван

18.12.19 10:27

© РИА Новости. Максим Блинов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Икар" (Красноярск, торговая марка Pegas Fly) получила допуски к выполнению регулярных пассажирских перевозок из девяти городов России в Баку, следует из опубликованных в среду материалов заседания межведомственной комиссии при Минтрансе РФ.

Рейсами "Икара" в столицу Азербайджана можно будет добраться дважды в неделю из Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Минеральных Вод, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.

Кроме того, согласно документам Федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания получила допуск к регулярным полетам в Ереван (Армения): из Ставрополя и Уфы - дважды в неделю, из Симферополя - 7 раз в неделю.

Допуски выданы 16 декабря, периоды выполнения рейсов не уточняются. Получить комментарий в компании "Интерфаксу" оперативно не удалось.

"Икар" также получил разрешения на выполнение чартерных рейсов в Бургас и Варну (Болгария) на период с 29 марта по 31 октября 2020 года. Предполагается, что полеты в эти города будут доступны пассажирам из Москвы пять раз в неделю, из Санкт-Петербурга и Самары - дважды в неделю. Также прямые рейсы в Бургас "Икар" может выполнять из Екатеринбурга, Казани и Уфы дважды в неделю.

Вместе с тем, допуски на полеты в курортные города Болгарии в летний период получила и авиакомпания "Нордстар" (торговая марка NordStar, находится под контролем ГМК "Норникель" (MOEX: GMKN)). Авиакомпания получила право выполнять чартерные рейсы в Бургас из Москвы и Санкт-Петербурга по три раза в неделю, из Москвы в Варну - один раз в неделю (с 10 апреля по 16 октября, а также отдельные рейсы 19 июня и 20 июля).

ООО "Авиакомпания "Икар" создано в июле 1997 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие находится в 100%-й собственности российского предпринимателя Ванды Букрей. Pegas Fly базируется в аэропорту Красноярск, имеет филиалы в Москве и Хабаровске, а также представительство в городе Гуанчжоу (Китай). Парк авиакомпании состоит из пяти Boeing-767-300, двух Boeing-737-800, двух Boeing-737-900 и шести Embraer-190-100.

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты - "Домодедово" (Москва), Красноярск и "Алыкель" (Норильск). Парк воздушных судов состоит из девяти Boeing-737-800, одного Boeing-737-300 и пяти ATR-42-500. Согласно материалам Росавиации, в 2018 году "Нордстар" перевезла 1,42 млн пассажиров.