Володин: ГД выполнила законодательное обеспечение послания президента на 81%

18.12.19 10:34

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдуме удалось в этом году выполнить послание президента Федеральному посланию на 81%, заявил председатель палаты Вячеслав Володин.

"Нашим главным приоритетом было и остается законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию. Мы его выполнили на 81%", - сказал Володин в среду на последнем в 2019 году пленарном заседании Госдумы.

"Из 86 пунктов по 70 законы вступили в силу. По семи пунктам законопроекты прошли первое чтение. По трем - инициативы на стадии предварительного рассмотрения. По шести пунктам - ждем законопроекты от правительства", - добавил Володин.

Он также проинформировал, что за осеннюю сессию с учетом законопроектов, которые предстоит рассмотреть 18 декабря, Госдума выйдет на 206 принятых законов. Всего в уходящем году Госдумой будет принято 530 законов.

На рассмотрении в палате находятся 1179 законопроектов, из них 269 приняты в первом чтении, три - во втором.