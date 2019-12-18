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18.12.19 10:37
Почти все школьники, пострадавшие в ДТП в Нижнем Новгороде, выписаны из больницы
"На сегодняшний день из детской областной клинической больницы выписаны 8 из 9 школьников", - говорится в сообщении.
Также из областной клинической больницы им. Н.А.Семашко выписана одна из двух пострадавших учительниц.
"Состояние пациентов, продолжающих лечение в медучреждениях, стабильное с положительной динамикой", - сообщает Минздрав.
Как сообщалось, вечером 7 декабря водитель автомашины Toyota, выезжая с прилегающей территории на улицу Горького в Нижнем Новгороде, пересек полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi и припаркованным автомобилем, который, в свою очередь, вылетел на тротуар и сбил пешеходов.
В результате ДТП пострадали трое взрослых и девять школьников в возрасте 14-15 лет. Все дети и сопровождавшие их три женщины были доставлены в больницу. Одна из женщин от полученных травм скончалась.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).
Водитель автомобиля марки Toyota отказался от медосвидетельствования. Суд арестовал его до 6 февраля 2020 года включительно.
Подозреваемый в совершении ДТП - безработный Виктор Пильганов. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и в 2016 году был судим по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), по которой был приговорён к штрафу в размере 200 тыс. рублей.
Владелец автомобиля, отец предполагаемого виновника ДТП, генерал в отставке Александр Пильганов привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.12.3 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им).
Ранее ряд телеграм-каналов и местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Виктор Пильганов является сыном бывшего начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Нижегородской области генерал-майора юстиции Александра Пильганова.
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