Около 1,5 тыс. переселенцев в пермских Березниках получили ключи от квартир

18.12.19 10:46

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Порядка 1,5 тысяч жителей Березников (Пермский край), чьи дома оказались в зоне грунтовых провалов из-за аварии на объектах ПАО "Уралкалий", в текущем году получили жилье в новом микрорайоне Любимов, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"В этом году новоселами микрорайона стали порядка 1,5 тысяч человек. Планируется, что в следующем году возможность переехать в новые квартиры получат еще более 1,7 тысяч березниковцев", - говорится в сообщении.

На 2020 год в микрорайоне запланирован ввод в эксплуатацию еще девяти домов.

Отмечается, что новые дома будут обеспечены социальной инфраструктурой - уже построен детский сад на 240 мест, межквартальные и дворовые проезды, идет обустройство остановки общественного транспорта.

Кроме того, в ближайшие два года запланирован ввод в эксплуатацию еще одного детсада для 240 малышей, физкультурно-оздоровительного комплекса и школы на 1,2 тыс. человек.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил генеральному директору АО "Корпорация развития Пермского края" Игорю Ведерникову (реализует проект по переселению - ИФ) и региональному Минстрою ускорить темпы выбора подрядчика для строительства других домов, отмечает пресс-служба.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что необходимо предусматривать комфортные для жителей дорожные сети, тротуары и освещение.

Пресс-служба напоминает, что за время реализации программы переселения в Березниках более 13 тыс. человек получили выплаты, из них более 5 тыс. человек переехали в новое жилье.

Как сообщалось, в октябре 2006 года на руднике БКПРУ-1 "Уралкалия" в Березниках произошла авария: на одном из участков было обнаружено увеличение притока рассола. В июле 2007 года в районе аварийной шахты компании произошел провал грунта над карстовой полостью, в результате чего в зоне оседания почвы оказался участок железнодорожного полотна в районе станции Березники, а также ряд жилых домов.

Проект по строительству жилья для переселенцев финансируется из трех источников: бюджета Пермского края, федерального бюджета и средств ПАО "Уралкалий". По последним данным, общая сумма финансирования программы превысила 10 млрд рублей.