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18.12.19 11:13
Ответственность за безопасность пассажиров такси возложат на агрегаторов
"Уровень цифровизации рынка таксомоторных перевозок сильно вырос, службы заказа легкового такси, так называемые агрегаторы, теперь контролируют более 60% рынка. Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки" - заявил в среду Турчак, слова которого цитирует пресс-служба "Единой России".
"Поэтому необходимо установить механизмы регулирования, которые будут учитывать тенденции развития отрасли, и, в первую очередь, ввести понятие "агрегатор" в правовое поле", - добавил он.
Турчак считает, что "главным условием работы агрегаторов должно стать введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира, в случае аварии".
"Часто индивидуальный предприниматель или самозанятый гражданин, оказывающий услуги такси, не способен компенсировать пассажиру ущерб, нанесенный в ходе поездки. При солидарной ответственности пассажир может требовать компенсации как от перевозчика, так и от службы заказа такси. Пассажир может выбрать, с кого ему взыскивать долг - с перевозчика, агрегатора, или с обоих одновременно", - сказал он.
Разработчики предложили определить размер максимальной компенсации в 2 млн рублей.
Помимо этого, в законопроекте закреплена финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.
Чтобы облегчить процедуру проверки водителей при регистрации в системе, законопроектом предлагается создать региональные реестры разрешений такси, к которым будет обязан подключиться каждый агрегатор.
Помимо этого, законопроект вводит требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца.
"Иностранцам нужно будет подтвердить свою квалификацию в российских государственных органах. Так мы сможем быть уверены в их квалификации", - подчеркнул Турчак.
Он подчеркнул, что "на переход на российские удостоверения предусмотрена отсрочка трехлетняя отсрочка".
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