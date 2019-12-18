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18.12.19 11:06
Начальную военную подготовку в ДОСААФ за год прошли 44 тыс. школьников
"Это составило 9,2% от количества школьников, получивших среднее (общее) образование в текущем году", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".
"Кроме этого образовательные организации оборонного общества оказали содействие средним общеобразовательным школам в проведении теоретических занятий и предоставили тиры для выполнения упражнений по стрельбе из пневматической винтовки, которые предусмотрены программой обучения основам военной службы", - информирует пресс-служба.
По её данным, лучшие результаты в организации и проведении пятидневных сборов показали региональные отделения ДОСААФ Москвы, а также Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Московской, Рязанской, Свердловской областей и Мордовской Республики.
"В ряде регионов школы проводили сборы на базе воинских частей и соединений", - говорится в пресс-релизе.
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