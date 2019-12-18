Ледовая переправа через Иртыш открылась в Тобольске

18.12.19 11:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 декабря. Interfax-Russia.ru - На Иртыше в Тобольске (Тюменская область) введена в эксплуатацию автомобильная ледовая переправа, сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, на переправе открыто движение для автомобилей весом до пяти тонн.

Толщина льда на Иртыше в районе переправы составляет 35-45 см.

В Тобольской городской службе обеспечения безопасности на воде агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что декабрьская теплая погода, когда на протяжении нескольких дней стояла плюсовая температура, задержала открытие ледовой переправы.

"Почти целый месяц - паром через Иртыш перестал ходить с 19 ноября. - проезд машин по тонкому льду был запрещен, дорога была открыта только для пешеходов", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что первая автомобильная переправа через Иртыш в Тюменской области открылась 24 ноября в селе Уват, однако 2 декабря ее закрыли в связи с тем, что из-за оттепели вода в реке стала прибывать.

13 декабря переправа в Увате вновь была открыта.