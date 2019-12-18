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18.12.19 11:07
Ледовая переправа через Иртыш открылась в Тобольске
По данным ведомства, на переправе открыто движение для автомобилей весом до пяти тонн.
Толщина льда на Иртыше в районе переправы составляет 35-45 см.
В Тобольской городской службе обеспечения безопасности на воде агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что декабрьская теплая погода, когда на протяжении нескольких дней стояла плюсовая температура, задержала открытие ледовой переправы.
"Почти целый месяц - паром через Иртыш перестал ходить с 19 ноября. - проезд машин по тонкому льду был запрещен, дорога была открыта только для пешеходов", - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что первая автомобильная переправа через Иртыш в Тюменской области открылась 24 ноября в селе Уват, однако 2 декабря ее закрыли в связи с тем, что из-за оттепели вода в реке стала прибывать.
13 декабря переправа в Увате вновь была открыта.
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