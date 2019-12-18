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18.12.19 11:09

Парламент Забайкалья утвердил бюджет-2020 с дефицитом 3,5% от расходов

© РИА Новости. Михаил Мордасов
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края в среду утвердили во втором и окончательном чтении региональный бюджет на 2020 год с дефицитом 2,7 млрд рублей, или 3,54% от расходов.

Согласно сообщению правительства региона, доходы утверждены в сумме 73,6 млрд рублей, что на 15,2 млрд рублей превышает первоначальную редакцию бюджета прошлого года и на 2,9 млрд рублей - редакцию бюджета после первого чтения. Расходы утверждены в размере 76,3 млрд рублей и они также на 2,9 млрд рублей превышают уровень расходов, заложенных по итогам первого чтения.

Ранее депутатов регионального парламента "острее всего" волновало то, что в законе учтены финансы на зарплаты сотрудникам бюджетных организаций только на 11,5 месяцев, а не на весь год.

Во время обсуждения бюджета-2020 во втором чтении и.о. министра финансов Забайкальского края Вера Антропова заявила, что зарплаты бюджетников запланированы на весь год.

"С начала следующего года край возьмет на себя часть муниципальных расходов, что позволит полностью покрыть данные выплаты. С учетом добавления субсидий, которые были внесены по рекомендациям профильных комитетов, зарплаты в муниципалитетах будут полностью выплачены, это подтверждается и расчетами районов", - приводятся в сообщении слова Антроповой.

Министр также сообщила Заксобранию, что в регионе не ожидается сокращения преподавательского состава в образовательных организациях.

Бюджет Забайкальского края на 2019 год, согласно последним изменениям, утвержден по доходам в сумме 78,33 млрд рублей и расходам 78,69 млрд рублей. Таким образом, дефицит равен 360 млн рублей или 0,46% от расходов.

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