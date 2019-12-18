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18.12.19 11:11

Парламент Петербурга согласовал назначение Максима Соколова вице-губернатором

© РИА Новости. Максим Блинов
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду согласовало назначение заместителя генерального директора ПАО "Группа ЛСР" Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспорта, инвестиций и туризма.

Кандидатуру Соколова представил губернатор Александр Беглов.

"Максим Юрьевич - человек огромного опыта государственной деятельности, вы его все хорошо знаете. Многие годы он работал на высоких постах в правительстве Санкт-Петербурга и правительстве Российской Федерации. При его непосредственном участии были реализованы многие крупные проекты в нашем городе. Я не сомневаюсь, что Максим Юрьевич вольется в нашу команду, станет нашим соратником в решении задач, которые стоят перед Санкт-Петербургом", - отметил Беглов, обращаясь к депутатам.

В правительстве Санкт-Петербурга Соколову предлагается курировать вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма. В его непосредственном ведении будут находиться комитет по инвестициям, комитет по транспорту, комитет по развитию транспортной инфраструктуры и комитет по развитию туризма.

Депутат Михаил Амосов поинтересовался у спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, чем в городском правительстве будет заниматься вице-губернатор Эдуард Батанов, чьи полномочия отходят Соколову.

"Я считаю, что этот вопрос должен быть здесь обсуждён. Мы задавали этот вопрос Максиму Юрьевичу - он ссылается на губернатора. Вы губернатору слова не даёте. Может быть, вы тогда ответите на этот вопрос? Кто-то же должен это сказать? Почему вы не даёте губернатору возможность на эту тему высказаться? Это неправильно", - подчеркнул Амосов.

"Вячеслав Серафимович, может быть, вы дадите депутатам возможность задать вопрос губернатору, потому что мы этого хотим? Я уверен, что губернатор готов это делать (отвечать - ИФ). (...) Как голосовать, если эта возможность не предоставляется депутатам?" - спросил он.

Макаров отказался отвечать на вопрос и давать слово Беглову, сославшись на регламент. Губернатор, находившийся в зале, также не стал высказываться.

Кандидатуру Соколова поддержали 43 депутата, один воздержался, двое проголосовали против.

Соколов работал в администрации Петербурга с 2004 по 2009 годы, возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. Затем был назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, а в 2012 году - министром транспорта РФ, проработал на этой должности до 2018 года.

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