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18.12.19 11:20
Власти Москвы: под заселение по реновации передано 45 домов
Как отметил глава департамента Андрей Бочкарев, всего на сегодняшний момент построено 49 стартовых домов площадью около 600 тысяч квадратных метров. В настоящее время в Москве возводят 145 домов площадью 1,9 миллиона квадратных метров. Кроме того, сейчас проектируют 70 домов площадью 1,4 миллиона квадратных метров.
"В совокупности все подобранные на сегодня "стартовые" площадки могут дать четверть от общего объема строительства по программе реновации", - добавил Бочкарев.
В настоящее время определена 431 "стартовая" площадка для строительства жилых домов, список регулярно пополняется.
Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что около 15 тыс. участников столичной программы реновации жилья получат ордера на новые квартиры в течение следующего года.
Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. По итогам голосования в программу было включено 5173 дома.
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