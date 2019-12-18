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В Приморье предложили награждать почетным знаком супругов, которые вместе 50 лет и более

© РИА Новости. Владимир Вяткин
18 декабря. Interfax-Russia.ruК - Депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали в первом чтении проект закона об учреждении почетного знака для семей, проживших вместе более 50-ти лет, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала заседания.

Новая региональная награда будет носить название "Семейная доблесть".

"Мы внесли изменения в наш законопроект по наградам, включили туда новую. Она позволит установить в Приморском крае хорошие традиции семейных ценностей, любви и верности друг другу (...) Это стимул не разрушать семьи и быть в крепкой семье", - сообщил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству законодательного собрания Приморья Джамбулат Текиев.

Почетный знак и денежное вознаграждение смогут получить пары, постоянно проживающие на территории Приморского края не менее 10 лет, состоящие в зарегистрированном браке не менее 50-ти лет и создавшие социально ответственную семью, основанную на взаимной любви и верности.

Предполагается, что награда будет иметь три степени: за 50, 55 и 60 лет со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГСа.

Отмечается, что семьи, которым вручат почетный знак, также получат единовременную выплату от 33, 9 тыс. руб. до 57,4 тыс. руб.

По данным департамента записи актов гражданского состояния края, на 1 июля 2019 года в Приморье проживают 70 пар со стажем семейной жизни 50 лет, 17 пар, отметивших 55-летие совместной жизни, и 16 пар, проживших вместе 60 лет.

Ходатайствовать о награждении будут представительные органы местного самоуправления.

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