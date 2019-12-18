По собственному желанию: Кобзев сменил Левченко на посту главы Иркутской области
  
Дата запуска: первую пилотную партию Aurus выпустят в конце 2020 года
   
Город с привилегиями: в Тулуне появится одноименная ТОР
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
18.12.19 11:32

Хабаровск победил в трех номинациях конкурса "Здоровые города России"

© РИА Новости. Игорь Онучин
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Подведены итоги всероссийского конкурса "Здоровые города России", который проводился с мая 2019 года, Хабаровск признан победителем в трех номинациях, сообщается на сайте администрации города.

В конкурсе приняли участие 63 муниципальных образования из 18 регионов страны. Хабаровск завоевал первые места в номинациях "Лучший проект по борьбе с зависимостями" (за совместный проект муниципалитета, епархии и наркологов по профилактике токсикомании среди учащихся), "Лучший проект по развитию физической активности среди населения" (за проведение городских зарядок на открытом воздухе, акций "Шаги здоровья", "Всемирный день ходьбы", "Кросс наций").

Также краевой центр отмечен в номинации "Лучший проект по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья" (за конкурс "Премия здоровья", в рамках которого предприятия и организации оцениваются за внедрение среди сотрудников принципов здорового образа жизни).

"Это высокая оценка работы и администрации города и всех хабаровских предприятий, организаций, учебных заведений, которые занимаются продвижением здорового образа жизни. Нашими разработками смогут пользоваться муниципалитеты других российских городов", - приводятся в сообщении слова начальника городского управления здравоохранения Татьяны Скорик.

Отмечается, что в 2020 году проекты-победители конкурса войдут в сборник "100 лучших муниципальных практик по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения".

Конкурс проводился под эгидой Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и посёлки", Общественной палаты, Минздрава РФ, представительства Всемирной организации здравоохранения в России.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.12.19 11:43
Самая высокая жилая башня Европы появится в московском "Сити" через несколько лет
.
  18.12.19 11:20
Власти Москвы: под заселение по реновации передано 45 домов
.
  18.12.19 10:34
Володин: ГД выполнила законодательное обеспечение послания президента на 81%
.
  17.12.19 15:28
Около 15 тысяч участников программы реновации получат ордера в 2020 году
.
  17.12.19 14:38
Фонд защиты прав дольщиков зарегистрирован в Москве
.
  17.12.19 13:02
Песков: Кремль следит за конфликтом "Рамблера" и Nginx
.
  17.12.19 12:02
Более 70% тоннелей Большого кольца метро проложено в Москве
.
  17.12.19 11:35
Собянин: 500 млрд руб. направят на соцвыплаты москвичам в 2020 году
.
  17.12.19 09:14
Свыше 100 тыс. человек эвакуировали с "заминированных" объектов в Москве
.
  17.12.19 08:36
Билетные автоматы с обновленным интерфейсом тестируют в московском метро


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket