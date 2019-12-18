Хабаровск победил в трех номинациях конкурса "Здоровые города России"

18.12.19 11:32

© РИА Новости. Игорь Онучин

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Подведены итоги всероссийского конкурса "Здоровые города России", который проводился с мая 2019 года, Хабаровск признан победителем в трех номинациях, сообщается на сайте администрации города.

В конкурсе приняли участие 63 муниципальных образования из 18 регионов страны. Хабаровск завоевал первые места в номинациях "Лучший проект по борьбе с зависимостями" (за совместный проект муниципалитета, епархии и наркологов по профилактике токсикомании среди учащихся), "Лучший проект по развитию физической активности среди населения" (за проведение городских зарядок на открытом воздухе, акций "Шаги здоровья", "Всемирный день ходьбы", "Кросс наций").

Также краевой центр отмечен в номинации "Лучший проект по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья" (за конкурс "Премия здоровья", в рамках которого предприятия и организации оцениваются за внедрение среди сотрудников принципов здорового образа жизни).

"Это высокая оценка работы и администрации города и всех хабаровских предприятий, организаций, учебных заведений, которые занимаются продвижением здорового образа жизни. Нашими разработками смогут пользоваться муниципалитеты других российских городов", - приводятся в сообщении слова начальника городского управления здравоохранения Татьяны Скорик.

Отмечается, что в 2020 году проекты-победители конкурса войдут в сборник "100 лучших муниципальных практик по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения".

Конкурс проводился под эгидой Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и посёлки", Общественной палаты, Минздрава РФ, представительства Всемирной организации здравоохранения в России.