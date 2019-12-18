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18.12.19 11:34
Новый арт-объект открыли на курорте "Роза Хутор" в Сочи
"Необычный подарок любителям горных лыж и сноуборда в новом зимнем сезоне преподнес курорт "Роза Хутор". На высоте 1,6 тыс. метров, в тоннеле площадью 670 кв. м создали сюжет подводного мира", - рассказали в пресс-службе.
Собеседник отметил, что на стенах тоннеля художники нарисовали дельфинов, медуз, стаи барабулек, морского котика и гигантского кита.
"Новый арт-объект - это не просто красочные граффити. Рисунки дополнены световым и звуковым сопровождением, что дает потрясающий эффект погружения. При создании проекта учитывалось то, что горнолыжники проводят в нем всего несколько секунд: лучше всего граффити смотрятся в движении - желающим запечатлеть тоннель не нужно останавливаться, можно использовать экшн-камеру", - подчеркнули в пресс-службе.
Поскольку в тоннеле берет начало одна из самых простых трасс курорта - Б52 - оценить новинку смогут практически все катающиеся гости "Роза Хутор".
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в качестве эксперимента был раскрашен тоннель на высоте 1350 метров над уровнем моря - сюжет перенес гостей в мир дикой природы Сочинского национального парка.
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