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18.12.19 11:40
Медведев назвал "Победу" ярким примером востребованного проекта
"Примите мои поздравления с пятилетием авиакомпании "Победа". Ваш лоукостер - яркий пример востребованного проекта в новейшей истории российской гражданской авиации. С первых же дней перед вами были поставлены задачи - сделать перелёты доступными по цене и охватить как можно больше регионов России. И вы с этим справляетесь", - говорится в телеграмме Медведева, опубликованной на сайте правительства.
Он отметил, что за это короткое время авиакомпания завоевала признание миллионов людей. "А по итогам 2018 года лоукостер стал абсолютным мировым лидером по росту пассажиропотока в рейтинге авторитетного британского издания Airline Business", - сказал премьер.
Медведев заявил, что своими достижениями "Победа" обязана коллективу, состоящему из настоящих профессионалов, энергичных и целеустремлённых людей.
"Вы немало делаете для развития авиатранспортной отрасли. Уверен, что вы продолжите работать с полной самоотдачей, реализуете все намеченные планы", - говорится в телеграмме.
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