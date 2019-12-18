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18.12.19 11:41
Госсовет Крыма одобрил переназначение министра туризма
"В Госсовет в установленном порядке поступило предложение главы республики о согласовании назначения Волченко Вадима Александровича на должность министра", - сказал на заседании спикер парламента Владимир Константинов.
Решение о повторном назначении Волченко министром ранее принял глава Крыма Сергей Аксенов. Согласование нескольких министров парламентом предусмотрено Конституцией республики. В среду депутаты также одобрили назначение министром экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, занимавшего этот пост с 2014 года.
Волченко 45 лет, он возглавляет ведомство с июля 2017 года. До назначения министром он руководил крымским подразделением информагентства "Россия Сегодня", в 2011-2014 годах был главой республиканского комитета Крыма по информации.
Как сообщалось, Крым обновил постсоветский рекорд по числу принятых туристов: с начала 2019 года на полуострове отдохнули 7,2 млн человек. Это больше, чем за весь 2018 год (6,8 млн), и на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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