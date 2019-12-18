Самая высокая жилая башня Европы появится в московском "Сити" через несколько лет

18.12.19 11:43

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Работы по строительству башни One Tower в "Москве-Сити" идут в графике и будут закончены через несколько лет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"Работы по строительству самый высокой жилой башни в Европе идут по графику в круглосуточном режиме и будут завершены через несколько лет", - написал Хуснуллин в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Он отметил, что в башне высотой более 400 метров будет размещено жилье, а также офисные и торговые площади.

Проектом предусмотрено строительство многофункционального высотного жилого комплекса с подземной автостоянкой - небоскреба в форме скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами. Общая высота башни составит 405 м, высота стилобата - 80 м. В здании предусмотрены 101 надземный этаж и 3 подземных.

Новая высотка расположится вдоль 1-го Красногвардейского проезда по соседству с башнями "Меркурий" и "Гранд Тауэр". В стилобатной части здания планируется размещение бизнес-центра, магазинов, ресторанов, детского досугового центра, а в высотной - квартир. На уровне 100 этажа разместится смотровая площадка. Будущий небоскреб будет на 33 м выше, чем здание "Башня Федерации" на территории "Москва-Сити".