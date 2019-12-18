Роспотребнадзор настаивает на маркировке минеральной воды

18.12.19 11:45

© РИА Новости. Денис Абрамов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Введение обязательной маркировки бутилированной воды поможет бороться с предприятиями-фантомами, которые указаны на этикетке как производители, но на деле производством не занимаются, заявляют в Роспотребнадзоре.

"Система маркировки минеральных вод средствами идентификации позволит не допустить попадание на рынок воды, расфасованной предприятиями-фантомами, а в случае выявления на рынке фальсифицированной продукции - незамедлительное принятие мер по изъятию такой продукции одномоментно во всех субъектах Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в среду.

Там пояснили, что ведомство в рамках проверок торговых точек провело анализ 200 тыс. партий минеральной воды объемом 175 тыс. т, в результате из-за различных нарушений было изъято из оборота 150 партий, наложено штрафов на общую сумму 9 млн рублей, 11 материалов переданы в суд. В результате этих мероприятий выяснилось, что иногда производитель, указанный при маркировке, не существует, и продукция производится по неизвестному адресу.

В ведомстве отмечают, что бороться с контрафактом позволяет практика сверки эталонного образца минеральной воды с тем, что продается на полке. В качестве примера успешной работы технологии в пресс-службе приводят изъятие "двух значительных по объему партий минеральной воды импортного производства".

Ранее в среду издание РБК сообщило, что Роспотребнадзор настаивает на создании банка эталонных образцов питьевой воды для борьбы с контрафактом.