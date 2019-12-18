Госдума приняла закон о реформе цифровой подписи в РФ

18.12.19 11:48

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о реформе системы выдачи электронной подписи (ЭП) частными удостоверяющими центрами (УЦ) - им разрешат работать с физлицами и быть "доверенными лицами" Федеральной налоговой службы (ФНС) в выдаче сертификатов юридическим лицам.

Поправки в правила аккредитации удостоверяющих центров (ФЗ "Об электронной подписи") были внесены в Госдуму в начале июля рядом сенаторов, получили одобрение правительства и вызвали замечания со стороны бизнеса.

Согласно документу, минимальный размер собственных средств (капитала) удостоверяющих центров должен составлять не менее чем 1 млрд руб. либо 500 млн руб. при наличии не менее чем в 75% регионов РФ одного или более филиалов либо представительств. Сейчас минимальный порог для работы УЦ установлен на уровне не менее 7 млн руб. чистых активов. Кроме того, компания должна будет получить лицензию на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем. Срок аккредитации УЦ сокращается с 5 до 3 лет.

Еще одна новация - это делегирование полномочий по выдаче квалифицированной электронной подписи ФНС (для юридических лиц), ЦБ (для финансовых организаций) и казначейству (для госслужащих).

При этом, как пояснил ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в ходе обсуждения в закон была внесена норма, которая позволяет ряду УЦ работать как с физлицами, так и с юридическими лицами.

"УЦ, которые будут выдавать электронные подписи, будут являться не только ФНС, казначейство и Банк России. Будут агенты у ФНС, которые должны соответствовать требованиям, жестким требованиям" - сказал Аксаков.

"У нас основной рынок это - не юридические лица, а физические лица (...). Коммерческие УЦ будут работать на этом рынке, у них это право сохраняется, и, соответственно, все возможности для конкуренции на этом рынке остаются", - также добавил он.

Закон уточняет правила признания электронных подписей, созданных в соответствии с нормами иностранного права. Они будут признаваться только в случае заключения соответствующих международных соглашений. Кроме того, прописывается создание правительственной комиссии, уполномоченной на принятие окончательного решения об аккредитации удостоверяющих центров. Заявку в комиссию будет подавать уполномоченный орган. Состав комиссии и порядок принятия ею решений утвердило правительство. При этом прописывается, что не менее 30% членов правительственной комиссии должны быть представителями АНО "Цифровая экономика".

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 г., в части квалифицированных электронных подписей для физических лиц - с 1 января 2021 г.