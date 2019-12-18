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18.12.19 11:50
Свыше тысячи нарушений выявили проверки российских аптек
"С начала года осуществлено более пяти тысяч проверок аптечных организаций. Выявлено свыше одной тысячи административных правонарушений", - сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета в среду.
По его словам, в отдельных субъектах удалось добиться снижения числа лиц, допускающих немедицинское потребление психоактивных лекарственных препаратов. Так, в Ставропольском крае это число сократилось в два раза, в Республике Северная Осетия - Алания - в полтора.
Кроме того, Колокольцев сообщил о введении с 1 декабря 2019 года уголовной ответственности за безрецептурный отпуск ряда сильнодействующих веществ.
"Теперь под действие статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) попадает в том числе сбыт "Прегабалина" и "Тропикамида". Максимальное наказание за их незаконный оборот составляет 8 лет лишения свободы", - сказал глава МВД.
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