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18.12.19 11:54

Канатную дорогу над Химкинским водохранилищем построят к 2023 году

© РИА Новости. Денис Гришкин
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Строительство канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" планируется завершить в 2023 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"Канатная дорога над Химкинским водохранилищем может быть запущена к 2023 году. Ее протяженность составит 2,3 км. Канатка соединит районы Левобережный, Северное Тушино и Южное Тушино и разгрузит общественный транспорт и улично-дорожную сеть", - цитирует пресс-служба главу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Он подчеркнул, что специалисты уже приступили к проработке градостроительной документации.

В ведомстве добавили, что столичная мэрия определилась с инвестором проекта, строительство канатки обойдется ему не менее чем в 3 млрд рублей. По прогнозу, пассажиропоток новой канатки составит до 19 тыс. человек в сутки.

"Победителем признан консорциум, который уже зарекомендовал себя при реализации проекта по строительству канатной дороги на Воробьевых горах. Объем инвестиций в создание канатной дороги составит более 3 млрд рублей", - отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

Он добавил, что проект не предполагает затрат бюджета города. При этом с момента ввода в эксплуатацию канатка будет принадлежать Москве на праве собственности. Срок концессии составит 25 лет.

В пресс-службе добавили, что в состав консорциума входит швейцарский производитель канатных дорог Bartholet.

Как сообщалось, в общей сложности в Москве прорабатываются проекты строительства десяти канатных дорог, которые в будущем могут стать частью единой системы городского общественного транспорта. Общая протяженность этих "канаток" составляет около 40 км, предполагаемый пассажиропоток - 66 тыс. человек в сутки. Совокупный объем инвестиций в проекты оценивался на уровне не менее 18 млрд рублей.

В настоящее время в Москве действует только одна канатная дорога, которая в конце ноября 2018 года связала смотровую площадку Воробьевых гор с территорией спорткомплекса "Лужники". Максимальная пропускная способность дороги протяженностью 737 м с тремя станциями составляет 1,6 тыс. человек.

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