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18.12.19 12:07
Закон о порядке ввоза в РФ незарегистрированных лекарств принят Госдумой
Законопроект (№ 745128-7) подготовлен правительством и касается порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, а также правил ценообразования.
Документ наделяет правительство полномочиями по установлению порядка определения взаимозаменяемости всех видов лекарственных препаратов для медицинского применения и формы заключения комиссии экспертов экспертного учреждения об этом.
Зампредседатель комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил журналистам в среду, что российский фармацевтический рынок сегодня наводнен огромным количеством оригинальных и воспроизведенных лекарств - дженериков.
"Несмотря на схожесть препаратов одной и той же группы, с терапевтической точки зрения они отличаются, и у врачей и фармацевтов должны быть четкие инструкции по назначениям, должна работать единая система, которая бы регулярно обновлялась по мере выпуска новых препаратов", - сказал парламентарий.
Он отметил, что поправки в закон позволят установить единые правила для врачебных назначений и навести порядок на фармацевтическом рынке, также будет создан обновляемый и доступный всем реестр взаимозаменяемых лекарств в интернете.
"Любой пользователь сможет зайти и прочесть всю интересующую его информацию. Федеральный государственный надзор получит полномочия проводить проверки в регионах на предмет соблюдения требований к формированию отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты", - сказал парламентарий.
Также закон разрешает ввозить в РФ в порядке, определенным правительством, конкретную партию незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов.
Для решения данного вопроса необходимо заключение врачебной комиссии медицинской организации о неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента иных зарегистрированных лекарственных препаратов.
В Госдуме считают, что это позволит избежать ситуаций, когда заводились уголовные дела за приобретение в интернете отсутствующих на российском рынке лекарств для тяжелобольных.
В России было несколько случаев задержания матерей за заказ для своего ребенка за границей не зарегистрированного в России "фризиума". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", обеспокоенность выразили и в Кремле.
Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава ранее подчеркивала, что пока "препараты ввозятся в Россию под конкретных детей", а "реально системным решением всей этой истории" будет регистрация "фризиума" в России.
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