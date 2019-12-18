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18.12.19 12:10
"Адмиралтейские верфи" готовы построить подлодки с "Калибрами" для Балтфлота
"Мы готовы. Решение - за главкоматом ВМФ, Минобороны", - сказал он.
"Мы рассчитываем, что он будет", - ответил Бузаков на вопрос о возможности подписания в 2020 году контракта на строительство серии подлодок проекта 636.3 для Балтфлота.
"Адмиралтейские верфи" в настоящее время строят вторую серию подлодок проекта 636.3 - для Тихоокеанского флота. В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок для Черноморского флота России.
Бузаков в среду участвует в церемонии награждения премией ФСВТС России "Золотая идея" в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот".
Особенность подлодок проекта 636.3 - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленное радиоэлектронное оборудование.
Дизельные подлодки Черноморского флота участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары "Калибрами" по боевикам из акватории Средиземного моря
"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").
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