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18.12.19 12:33

Московские гостиницы на Новый год загружены почти на 100%

© РИА Новости. Илья Питалев
18 декабря. Interfax-Russia.ru - Гостиницы Москвы загружены на Новый год почти на 100%, часть экскурсионных групп стала приезжать уже в середине декабря, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Дешевые и полупустые гостиницы в Москве на Новый год - это уже легенда. Места загружены практически на сто процентов. В этом году новогодние заезды экскурсионных групп в Москву начались раньше прошлогодних - уже с середины декабря. Это помогает турбизнесу равномернее распределить загрузку гостиниц, гидов и автобусов", - сказала она.

Тюрина уточнила, что интерес к новогодней Москве вырос в связи с фестивалем "Путешествие в Рождество", который проходит с 13 декабря по 12 января. Он включает в себя бесплатные уличные шоу и ледовые театры, керлинг, хоккейные турниры, рождественские угощенья из разных стран и другое.

"Год назад большинство туристов приехали в январе, а сейчас есть четкое разделение турпотока на две почти равные части - декабрьские и январские заезды. Некоторые туроператоры отмечают прирост по зимним праздничным заездам до 50%", - отметила она.

Что касается цен, то они практически сохранились на уровне прошлого года. "Несмотря на инфляцию, гостиницы почти не подорожали, только питание. Стоимость туров либо сохранилась на уровне прошлого года, либо выросла в пределах 10%", - сказала Тюрина.

Она также добавила, что туристы в этом году хотят больше свободных дней в Москве. "Туроператоры пока продают пакеты с минимальным набором экскурсий - по паркам, усадьбам, ВДНХ. В то же время, Москву не впервые красиво украшают к Новому году, людям хочется просто погулять по праздничному городу", - заключила она.

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