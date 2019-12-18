Собянин: объем инвестиций в столичный регион за 10 лет достиг 2,8 трлн рублей

18.12.19 12:38

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Объем инвестиций в столичную экономику вырос в два раза по сравнению с 2010 годом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По сравнению с 2010 годом общий объём инвестиций в экономику Москвы в реальном выражении вырос в два раза и достиг астрономической суммы 2,8 трлн рублей",- заявил Собянин в среду на ежегодном отчёте перед столичным парламентом.

По его словам, "этот рост фиксировался и в самые сложные годы".

"Каждый вложенный бюджетный рубль в развитие и инфраструктуру Москвы привлекает 3-4 рубля частных инвестиций",- отметил столичный градоначальник.