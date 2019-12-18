Глава Якутии объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников

18.12.19 12:42

© РИА Новости. Яков Андреев

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря для работников бюджетной сферы.

"По многочисленным просьбам жителей Якутии подписал указ о переносе выходного дня 28 декабря на 31 декабря для работников организаций, финансируемых из республиканского бюджета", - сообщил он в своем твитере.

Официально канун Нового года не является выходным днем в РФ, однако президент России предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".