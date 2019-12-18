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18.12.19 12:52
Голикова: свыше 500 млрд руб. направят на гражданскую науку в 2020г
"Что касается всех ассигнований в науку, то 2020 год - это 505 млрд рублей, это и фундаментальная, и прикладная наука. Я сейчас говорю о науке гражданской", - сказала Голикова в среду на совещании, посвященном роли государственных научных центров в реализации нацпроекта "Наука".
Она напомнила, что из этой суммы 47 млрд рублей будет направлено в 2020 году в рамках нацпроекта "Наука". В целом бюджет нацпроекта до 2024г составляет почти 440 млрд рублей.
В текущем 2019 году, уточнили журналистам в аппарате вице-премьера, научные исследования и разработки гражданского назначения были профинансированы на 473 млрд рублей, в том числе 37 млрд было выделено в рамках нацпроекта "Наука".
В 2021 году планируется выделить на эти цели 518,9 млрд рублей, в 2022 году - 540,6 млрд рублей.
Доля расходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в 2019 году составляет 0,43% к ВВП, на 2020 год составит 0,45% к ВВП, в 2021 году - 0,43% ВВП, в 2022 году - 0,42% ВВП, уточнили в аппарате.
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