Депутаты приравняли сжигание мусора к "утилизации" с 1 января 2020г

18.12.19 12:55

© РИА Новости. Павел Львов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому сжигание твердых коммунальных отходов (ТКО) приравнивается к "утилизации". Ранее эта процедура квалифицировалась как "обезвреживание" и требовала предоставления большей экологической документации и разрешений.

По действующему в РФ законодательству, к утилизации можно относить только рециклинг - повторное использование отходов для производства товаров (например, сдача резиновых покрышек), регенерацию - возврат товаров в производственный цикл после подготовки (сдача стекла), рекуперацию - извлечение полезных компонентов для их повторного применения (например, извлечение металлокорда из покрышек и его использование в бетонных плитах).

Принятый закон относит к утилизации "использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки" - так называемая "энергетическая утилизация", или сжигание.

Утилизация отходов и их обезвреживание, согласно законодательной практике, не является тождественным понятием. К обезвреживанию, например, относят такие процессы, как захоронение отходов или пиролиз. Все проекты по обезвреживанию отходов подлежат государственной экологической экспертизе (ГЭЭ), они проверяются на соответствие экологическому законодательству, должно подтверждаться отсутствие негативного влияния на окружающую среду. К объектам утилизации законодательных требований меньше - необходимо разработать лишь технические условия на продукцию.

Представляя законопроект, глава комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов предложил сконцентрироваться на том, что сжигание непереработанных отходов будет запрещено. Перед сжиганием ТКО нужно будет выбрать из них все полезные фракции - бумагу, пластик, стекло, органику - и только после этого сжигать.

"Законопроект вводит обязательную экологическую экспертизу мусоросжигательных мощностей. Те заявления, которые потом последовали о том, якобы это открывает дорогу сжиганию мусору - это либо лукавство, либо лицемерие. Потому что, коллеги, мусор горит прямо сейчас, мусор горит сегодня, он горит на 14 тыс. свалок, которые расположены на территории РФ, которые занимают площадь 4 млн гектаров, он горит в дождь, снег, в любую погоду. Поэтому те, кто нам предлагает повременить с этими поправками, они фактически предлагают оставить все как есть, чтобы он продолжал гореть на этих свалках, безо всяких экологических экспертиз, без утилизации и выделения полезных фракций", - сказал Бурматов.

"Нас вчера убеждали с точки зрения того, что ну смотрите, мы сейчас на переработку отправим то, что можно переработать, а уже те "хвосты", которые остаются, вместо того, чтобы их захоронить, их будем сжигать. Да, в этом есть логика. Но давайте честно, в тех поправках, которые экстренно сюда предложили принять, не прописан механизм, не отрегулированы эти моменты", - оппонировал депутат Дмитрий Ионин (Справедливая Россия).

Ранее, во вторник, ряд депутатов Госдумы (Валерий Гартунг и Кирилл Черкасов) указали на нарушение процедуры обсуждения данного документа. Поправки не были внесены не отдельным законом, а шли как дополнение к законопроекту о способах уплаты экологических платежей (N568200-7). Следовательно, не прошли процедуру публичного обсуждения.

"Мы не можем принимать такие решения без широкого обсуждения. Мы должны убедить самых последних скептиков в том, что это безопасно будет для населения", - сказал Ионин.

Александр Фокин (Единая Россия) подчеркнул, что без принятия данного закона РФ не удастся поднять уровень переработки мусора в РФ с 3% до 36% в рамках программы "Экология", и попросил проголосовать за закон.

Во вторник, при обсуждении законопроекта во втором чтении, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин также отмечал, что без принятия закона будет "завалена" реформа переработки ТКО. "Нам очень важна единая федеральная схема (управления отходами - ИФ), если у нас не будет единой федеральной схемы, мы не сможем финансировать, софинансировать и помогать нашим ре-кооператорам решать вопросы с созданием новой инфраструктуры. Идти по этому пути цивилизованно, эволюционно. Если мы этого не сделаем, значит, мы завалим эту реформу, вот и все", - отметил министр, добавив, что были выслушаны все экспертные площадки.

Как сообщалось, в 2017 году правительство РФ приняло пакет документов, которые устанавливали сроки, порядок и условия проведения конкурсных отборов проектов по строительству генерирующих объектов на основе использования ТКО, а также регионы, в которых будут реализованы соответствующие проекты: республика Татарстан (55 МВт), Московская область и г.Москва (280 МВт).

Структуры "РТ-Инвест" (контролируются "Ростехом") ООО "АГК-1" и ООО "АГК-2" в 2017 году были объявлены победителями конкурсов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе твердых коммунальных отходов в Московской области (АГК-1) и Татарстане (АГК-2). Партнером проекта является японско-швейцарская Hitachi Zosen Inova.

Четыре завода в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности, завод под Казанью - 550 тыс. тонн отходов (55 МВт). Общий объем инвестиций оценивается примерно в 150 млрд рублей, в том числе инвестиции в мусоросжигающие заводы в Татарстане - 28 млрд рублей.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.