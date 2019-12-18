Задержаны еще четыре фигуранта "дела Арашуковых"

18.12.19 12:56

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

18 декабря. Interfax-Russia.ru- В рамках уголовного дела о хищении природного газа, поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ, по котором проходят экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец, задержаны еще четверо подозреваемых.

"В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по фактам убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, хищения природного газа, поставляемого на территорию СКФО, и организации преступного сообщества", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК Светлана Петренко.

По уголовному делу, заявила она, задержаны четверо метрологов филиалов ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", вносивших изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им наличные денежные средства за безучетно поставленный похищенный преступным сообществом природный газ.

Как пояснила представитель следствия, среди задержанных - инженер-метролог филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Юрий Акулич, действовавший под руководством обвиняемого Гузера Хашукаева; инженер-метролог того же филиала Игорь Дубинин, действовавший под руководством обвиняемого Алана Кятова; Ренат Загиров и Сергей Шосткин, работавшие в филиале ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в городе Ставрополе и действовавшие под руководством обвиняемых Игоря Травинова и Руслана Агоева.

"Подозреваемые доставлены в Москву. Акуличу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Дубинина, Загирова, Шосткина перед судом возбуждены аналогичные ходатайства об их аресте", - добавила Петренко.

Кроме того, по уголовному делу получены сведения о промышленных потребителях природного газа Ставропольского края, которым похищенный природный газ поставлялся в обход приборов учета, что обеспечивали перечисленные метрологи, подчеркнула она.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление иных лиц, причастных к хищениям природного газа на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Дело в отношении Арашуковых было возбуждено в минувшем январе.

Экс-сенатору Рауфу Арашукову было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п."ж, з" ч. 2 ст. 105) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). В частности, следствие считает, что Арашуков-младший может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что экс-сенатор входил в преступное сообщество, организованное его отцом - Раулем Арашуковым. Последнему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС для махинаций с газом ПАО "Газпром". За несколько лет похищено топливо стоимостью более 30 млрд рублей.

Арашуковы не признают вину. Экс-сенатор заявлял, что считает дело "политическим заказом". 22 мая он был лишен полномочий в Совете Федерации.

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, включая отца и сына, привлечены к ответственности 11 человек, трое находятся в розыске. Еще одним фигурантом дела стал ставропольский бизнесмен Владимир Козлов. По решению Ленинского райсуда Ставрополя в октябре он помещен под домашний арест до 22 декабря.