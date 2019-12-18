Дата запуска: первую пилотную партию Aurus выпустят в конце 2020 года
  
ГПП против "заморозки": россиянам предложат новую накопительную пенсионную систему
   
Последняя капля: срочник мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за дедовщины
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
18.12.19 12:56

Задержаны еще четыре фигуранта "дела Арашуковых"

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
18 декабря. Interfax-Russia.ru- В рамках уголовного дела о хищении природного газа, поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ, по котором проходят экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец, задержаны еще четверо подозреваемых.

"В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по фактам убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, хищения природного газа, поставляемого на территорию СКФО, и организации преступного сообщества", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК Светлана Петренко.

По уголовному делу, заявила она, задержаны четверо метрологов филиалов ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", вносивших изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им наличные денежные средства за безучетно поставленный похищенный преступным сообществом природный газ.

Как пояснила представитель следствия, среди задержанных - инженер-метролог филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Юрий Акулич, действовавший под руководством обвиняемого Гузера Хашукаева; инженер-метролог того же филиала Игорь Дубинин, действовавший под руководством обвиняемого Алана Кятова; Ренат Загиров и Сергей Шосткин, работавшие в филиале ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в городе Ставрополе и действовавшие под руководством обвиняемых Игоря Травинова и Руслана Агоева.

"Подозреваемые доставлены в Москву. Акуличу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Дубинина, Загирова, Шосткина перед судом возбуждены аналогичные ходатайства об их аресте", - добавила Петренко.

Кроме того, по уголовному делу получены сведения о промышленных потребителях природного газа Ставропольского края, которым похищенный природный газ поставлялся в обход приборов учета, что обеспечивали перечисленные метрологи, подчеркнула она.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление иных лиц, причастных к хищениям природного газа на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Дело в отношении Арашуковых было возбуждено в минувшем январе.

Экс-сенатору Рауфу Арашукову было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п."ж, з" ч. 2 ст. 105) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). В частности, следствие считает, что Арашуков-младший может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что экс-сенатор входил в преступное сообщество, организованное его отцом - Раулем Арашуковым. Последнему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС для махинаций с газом ПАО "Газпром". За несколько лет похищено топливо стоимостью более 30 млрд рублей.

Арашуковы не признают вину. Экс-сенатор заявлял, что считает дело "политическим заказом". 22 мая он был лишен полномочий в Совете Федерации.

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, включая отца и сына, привлечены к ответственности 11 человек, трое находятся в розыске. Еще одним фигурантом дела стал ставропольский бизнесмен Владимир Козлов. По решению Ленинского райсуда Ставрополя в октябре он помещен под домашний арест до 22 декабря.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.12.19 17:53
В "Домодедово" задержали около 40 граждан Израиля
.
  18.12.19 16:08
В места проведения новогодних мероприятий в центре Москвы не будут допускать нетрезвых посетителей, людей с пиротехникой и напитками
.
  18.12.19 14:59
Московские школьники уйдут на новогодние каникулы без домашних заданий
.
  18.12.19 14:48
Собянин: ответственность за беспорядки в Москве лежит на провокаторах
.
  18.12.19 14:18
В Москве не будут вводить санкции за нарушение правил раздельного сбора мусора
.
  18.12.19 14:07
Володин: ГД выполнила законодательное обеспечение Послания президента на 81%
.
  18.12.19 13:50
Собянин: средняя зарплата московских учителей превышает 115 тыс. руб. в месяц
.
  18.12.19 13:16
Турпоток в Москву за 10 лет увеличился вдвое и достиг почти 25 млн человек
.
  18.12.19 12:38
Собянин: объем инвестиций в столичный регион за 10 лет достиг 2,8 трлн рублей
.
  18.12.19 12:33
Московские гостиницы на Новый год загружены почти на 100%


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket